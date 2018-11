Ny botnnotering for Skavlan, rekordtal for Lindmo

innenriks

Fredag var Knut Arild Hareide gjest hos Skavlan, kort tid etter at KrF-leiaren hadde lidd nederlag for sitt alternativ til vegval under det ekstraordinære landsmøtet. Det ser ikkje ut til å ha gitt nokon positiv effekt på sjåartala, og programmet var det minst sette til no.

Ifølgje TV 2s informasjonsavdeling hadde Skavlan-sendinga ein marknadsdel på 18,4 prosent i aldersgruppa 20 til 49 år og på 16,5 prosent i gruppa 10 til 79 år. Det førre botnpunktet var førre helg, då programmet hadde 253.000 sjåarar. Sesongstarten tidlegare i haust hadde 440.000 sjåarar.

Konkurrenten Anne Lindmo hadde 821.000 sjåarar på si sending fredag, opplyser NRK. Ifølgje Kampanje er det ei tangering av hennar rekord.

Berre Nytt på nytt hadde fleire sjåarar, med rett over 1 million. Programmet 10 på topp hadde 780.000 sjåarar.

Idol-sendinga til TV 2 fredag hadde 445.000 sjåarar, mens Senkveld med Helene og Stian hadde 388.000 sjåarar. Laurdag hadde Skal vi danse 550.000 sjåarar, ein oppgang på 70.000 frå sist. Farmen hadde søndag 584.000 sjåarar, opplyser TV 2.

