Noreg får frihandelsavtale med Indonesia

Over 80 prosent av Noregs eksport til Indonesia vil bli tollfri når avtalen trer i kraft. Etter 12 år vil nær all eksport til Indonesia bli tollfri.

– Utviklinga i internasjonal handel gjer at frihandelsavtalar betyr svært mykje for Noreg. Vi veit at handelsavtalar kan gi auka eksport for norske bedrifter, og dei kan bidra til å sikre arbeidsplassar i heile Noreg, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forhandlingane om frihandelsavtalen var tema då fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) møtte sin indonesiske kollega, Susi Pudjiastuti, på Bali i førre veke. Departementet opplyser at det berre står att enkelte mindre spørsmål rundt avtalen, «som vil bli løyst i nær framtid».

– Forhandlingane har vart i snart åtte år og har vore krevjande. Møtet eg hadde med Indonesias fiskeriminister var eit viktig gjennombrot, og eg er glad for at vi no er i mål, seier ein fornøgd fiskeriminister.

Avtalen vil bli signert ved første moglege høve.

– Indonesia er det fjerde mest folkerike landet i verda, og nest største oppdrettsnasjon. Med ein veksande middelklasse kan landet bli ein viktig marknad for norsk næringsliv. Ikkje minst er dette viktig for sjømatbedriftene våre, seier Nesvik.

Noreg har 28 frihandelsavtaler gjennom Efta. Fire av dei er i Asia: Filippinane, Singapore, Hongkong og Sør-Korea. Vi er også i forhandlingar i Asia med India, Kina, Malaysia og Vietnam.

