Krekar ber om reisedokument til Italia

Rettssaka som begynte 8. oktober, blei utsett til desember fordi retten i Bolzano i Nord-Italia ville ha inn Krekar sjølv for å få hans forklaring. Førre veke overleverte PST eit brev frå dommaren i Bolzano til Krekar. Der har Krekar fått ein frist på ti dagar på å innhente nødvendige reisedokument frå norske styresmakter, skriv NRK.

– Han gjer det han har fått beskjed om. Så får vi ta ei vurdering når vi ser om han har fått reisedokument om korleis han elles vil stelle seg, seier Brynjar Meling.

Krekar, som eigentleg heiter Najmuddin Faraj Ahmad, er fråteke sine reisedokument og har derfor ikkje høve til forlate landet.

Han blei arrestert i Noreg i november 2015 i ein koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et etter det som er sagt terrornettverk i Italia. Han er no tiltala for terrorplanlegging og for å ha leidd nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknyting til ekstremistgruppa IS.

Noreg var nær ved å utlevere han, då Italia overraskande trakk utleveringsbegjæringa hausten 2016. Han bestrider å ha noko med personar i Italia å gjere, og ifølgje Meling finst det ingen organisasjon som har planar om terror eller andre ønsker, anna enn å bli eit lovlig kurdisk, politisk parti.

