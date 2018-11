Forsvaret beklagar at Nato-soldatar arresterte funksjonshemma mann

innenriks

Mannen, som blant anna er diagnostisert med autisme, gjekk sin rutinemessige spasertur ved det gamle Thermex-bygget, som no har blitt base for 200 soldatar under Nato-øvinga Trident Juncture, skriv Namdalsavisa.

Då han kom gåande, skal soldatane ha gitt han ordre om å stanse. Då han tilsynelatande ikkje følgde ordre, oppfatta dei oppførselen hans som «mistenkelig» og han blei påsett handjern og ransaka av tungt bevæpna soldatar. Pårørande til mannen seier han har fått søvnproblem og blitt traumatisert av hendinga. Dei har forklart at diagnosen hans blant anna gjer at han i stressa situasjonar har utfordringar med å halde seg i ro. Han seier derimot han ikkje prøvde å springe frå soldatane.

Kommandørkaptein Frank Staurset stadfestar at det var ei hending sist onsdag. Han seier at mannen ikkje følgde ordre, men i staden gjekk raskt frå staden. Det blei oppfatta som mistenkelig, men Staurset beklagar likevel at mannen blei pågripen.

– Vi må bare beklage at han fekk den opplevinga, og vi vil gjere det vi kan for å gjenopprette tillit til oss. På same tid vil eg streke under at våre soldatar utførte den jobben dei er sett til å gjere, sa han til avisa.

Over 50.000 soldatar frå 30 land deltar i desse dagar i NATOs store Trident Juncture-øving i Noreg.

