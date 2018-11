Forbilde-pris til Aziz Ur Rehman

innenriks

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak prisen. Den vart delt ut av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) under eit arrangement på Nobels Fredssenter i Oslo måndag.

– Det å vere forbilde betyr at vi er noko for andre. At vi er til stades for andre. At vi gjer noko saman med andre og tør å gå føre. Slik er det med Årets forbilde. Gjennom sin mangfaldige frivillige innsats for likestilling og integrering er han eit forbilde for oss alle, seier Helleland i ei pressemelding.

– Det er veldig hyggeleg og motiverande å få denne anerkjenninga, seier prisvinnaren.

– Barn og unge med minoritetsbakgrunn treng rollemodellar på fritidsarenaer, på skulen, i arbeidslivet og elles i samfunnet slik at dei kan sjå at mange har klart det bra med deira bakgrunn, og at dei har mange gode moglegheiter i det samfunnet dei er ein del av, fortset han.

Med prisen følgjer 50.000 kroner som vinnaren skal gi til ei verksemd som vedkommande er engasjert i. I dette tilfellet blir det tiltak for barn og unge i lokalmiljøet på Søndre Nordstrand i Oslo, der Rehman brukar fritida som frivillig leiar på Mangfaldhuset. Han er også engasjert i Radio-voice of Oslo, som har sendingar på blant anna arabisk, urdu og somali.

(©NPK)