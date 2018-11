Vedum: – Veldig synd med KrFs val

innenriks

– Det er synd, vi hadde håp om å få gjennomslag for ein del saker, seier Vedum til NTB etter at vegvalet i KrF var klart fredag kveld.

– Vi synest at den sentraliserande politikken regjeringa har ført, har vore grunnleggjande feil. Og veldig mange i KrF har jo nettopp løfta fram saker som sentralisering, synet på norsk eigarskap, norsk mat og andre viktige saker for landet. Eg hadde eit håp om at vi skulle få til noko her, seier han.

Samtidig er den prosessen KrF har vore igjennom, ekstremt krevjande, påpeiker Vedum.

– Det å vere så splitta når ein skal søke regjering, er kjempekrevjande, seier Sp-leiaren.

