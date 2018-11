Tvilsamt om russarane testar missil i Norskehavet

innenriks

Russiske styresmakter melde fredag i førre veke om prøveskyting av missil i Norskehavet frå torsdag til laurdag denne veka, frå klokka 8 til 15.

Øvinga går føre seg i internasjonalt farvatn utanfor Mørekysten, midt i havområda der Nato er i gang med storøvinga Trident Juncture. To russiske fregattar med støttefartøy seglde torsdag forbi kysten av Midt-Norge, utan å fyre av missil, skriv Klassekampen.

Tidlegare denne veka skreiv Klassekampen at den russiske fregatten admiral Gorsjkov var på veg sørover langs Norskekysten. På onsdag hadde krigsskipet snudd og var på veg nordover igjen.

Den første av den tre dagar langa missiløvinga er dermed over utan at et einaste skot vart losna. Etter det Klassekampen erfarer, meiner norske styresmakter no at det er svært lite sannsynleg at Russland gjennomfører skyteøvinga, trass i varselet.

Årsaka skal vere at det er vanleg å varsle om missilskyting minst to døgn i forkant av det presise tidspunktet missila skal skytast opp, noko Russland ikkje har gjort.

Onsdag bestemte Luftfartstilsynet seg for å opprette eit mellombels fareområde der russarane varsla om missilskytinga, og området var torsdag rydda for sivil lufttrafikk. Området vart rydda sjølv om norske styresmakter var usikre på om den russiske marinen hadde til hensikt å gjennomføre skyteøvinga.

