Ropstad: – Knapt noko parti av vår størrelse har fått meir gjennomslag

– Ut ifrå størrelsen er det knapt noko parti nokon gong som har fått betre gjennomslag enn KrF. Det er nettopp gjennomslag for våre saker og verdiar som gjer at eg meiner vi bør gå for eit sentrum/høgre-samarbeid med ei regjering leidd av Erna Solberg, sa Ropstad i sin tale på KrFs landsmøte fredag.

I talen viste han blant anna til KrFs gjennomslag for å få ned CO2-utsleppa i samarbeid med Solberg-regjeringa. Det sette han opp mot det den Ap-leidde raudgrøne regjeringa fekk til mellom 2005 og 2013.

– For fem år sidan kasta vi i samla flokk ei Ap-leidd regjering. Eg sat sjølv i energi- og miljøkomiteen då Ola Borten Moe var oljeminister og gasskraftverka spydde ut CO2. Eg var frustrert. Klimapolitikken flytta seg ikkje ein millimeter. Ein var berre opptatt av å kjøpe kvotar, sa Ropstad.

– Men no, etter fem år der KrF har hatt ei solid hand på rattet, er CO2-utsleppa på sitt lågaste sidan 1995. Høgre og Frp er konstruktive samarbeidspartnarar, mens Venstre dyttar på, fortsette han.

