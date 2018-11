Lågare omsetningsvekst hos kjøpesenter

innenriks

Dagens Næringsliv har fått tal frå Kvarud Analyse, som viser at auken på éin prosent er lågare enn tidlegare år.

Ifølgje selskapet kan den svake veksten kome av ein varm sommar og ombygging i fleire av kjøpesentera. Også netthandel og meir handel i utlandet blir trekt fram.

– Denne endringa har gått føre seg over lengre tid, men taktomslaget er større no enn tidlegare. Dette gjer at utviklinga no er meir uføreseieleg enn tidlegare og at kjøpesenter må omstille seg oftare for å tilfredsstille kundebehova. I kjøpesentera ser vi allereie at shoppingdelen går ned. Butikkar blir bytte ut med serveringsstadar og verksemder innan service og tenesteyting, seier bransjeanalytikar Tore Kvarud i Kvarud Analyse til avisa.

(©NPK)