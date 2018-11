KrF ofra Hareide for Solberg

innenriks

Med tjukk stemme erkjente Hareide nederlaget under det ekstraordinære landsmøtet til Kristeleg Folkeparti (KrF) fredag ettermiddag.

98 delegatar vende tommelen ned for visjonen hans om å ta KrF inn i regjering med Ap og Sp for første gong i historia. 90 stemte for prosjektet til Hareide og to av delegatane stemte blankt. Det tredje alternativet om å bli verande i opposisjon fekk færrast stemmer – 30 i første runde.

Det inneber at partileiar Knut Arild Hareide går av som partileiar, slik han varsla før avstemminga.

Nederlag til Hareide fører til at statsminister Erna Solberg (H) kan puste letta ut. Ho blir ikkje felt som statsminister og etter fem krevjande år i ei mindretalsregjering, kan ho no for første gong få fleirtal på Stortinget.

– Ei tapt moglegheit

2. nestleiar Kjell Ingolf Ropstad har vore hovudforkjempar for blått alternativ og seglar no opp som den heitaste leiarkandidaten i KrF. Han seier partiet snarleg vil gå i regjeringssonderingar med den borgarlege regjeringa.

– Men vi skal ha gjennomslag for politikken vår. Vi går ikkje i regjering for alle pris, seier Ropstad til NTB.

KrFs sentralstyre og stortingsgruppe vil velje ein forhandlingsdelegasjon etter landsmøtet fredag kveld.

Reaksjonane er sterke på venstresida etter avgjerda.

– Dette er ei tapt moglegheit for å sikre at færre barn må vakse opp i fattige familiar, for mindre økonomiske forskjellar og for ein offensiv klimapolitikk som faktisk monnar, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier han respekterer valet «eit knapt fleirtal» i KrF har gjort.

– For Ap er det ei avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å byggje lag og politikk for ein slagkraftig raudgrøn opposisjon, seier Støre.

– Eit knapt fleirtal i KrF har no gjort partiet til eit gissel for Frp, seier raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Vann med fire «stolne» stemmer

Stemmetala er slik at dersom Hareide hadde fått fire fleire stemmer, så ville resultatet blitt uavgjort. Fire mandat svarar til det som «manglar» i delegasjonen frå Rogaland. Den består av ein «raud» – men skulle hatt fem dersom delegasjonen var blitt valt etter forholdstalsprinsippet.

Fleire delegatar på raud side har uttalt til NTB at Rogalands manglande representativitet er ei utfordring for legitimiteten til valet, og kan gjere det vanskelegare for fløyene i partiet å forsonast.

1. nestleiar Olaug Bollestad hadde gråten i halsen da ho tok ordet etter avstemminga. Ho seier at partiet må byggje tryggleik for å kunne stole på kvarandre.

– Eg trur faktisk også at vi må kunne tilgi kvarandre. Eg har behov for å be om unnskyldning, seier ho.

– Ikkje for evig

I talen til landsmøtet var Hareide tydeleg på at han meiner partiet ikkje har noka framtid verken i opposisjon eller i eit framleis borgarleg samarbeid.

– Sidan 2001 har vi samarbeidet med Høgre. Det er 17 år der oppslutninga vår har falle jamt og trutt, sa Hareide.

– Vi må gjere eit val for å overleve. Eg meiner at det er i sentrum/venstre at potensialet vårt er størst, sa Hareide.

– Dersom KrF lykkes med regjeringsforhandlingane, forpliktar det partiet til 2021, påpeikte Hareide etter nederlaget, men legg til:

– Vi har ikkje gjort eit vegval for evig.