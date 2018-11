Ingrid Alexandra skal døype Noregs nye polarstoltheit

innenriks

Det avanserte forskingsskipet Kronprins Haakon skal døypast i Tromsø hamn laurdag 17. november. Kronprinsen skal sjølv tale under dåpen, opplyser Norsk Polarinstitutt.

– Dette blir ein gledesdag for heile polarnasjonen Noreg, seier direktør Ole Arve Misund ved Polarinstituttet.

Skipet har kosta 1,4 milliardar kroner og er laga for heilårleg operasjon i isfylte farvatn.

Under ein omfattande namnekonkurranse våren 2013, kom det inn over 1.000 namneforslag for skipet. Svært mange foreslo vår store skøyteløpar «Hjallis», som gjekk bort like før konkurransen vart gjennomført. Valet fall likevel på Kronprins Haakon.

– Kronprins Haakon er eit namn som representerer lange polartradisjonar frå dei kongelege – i tillegg til det store engasjementet og den djupe kunnskapen hans omkring klima og miljø i polare strøk. Namnevalet peikar dermed på både tradisjon og framtid, sa tidlegare direktør ved Norsk Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther då valet var klart.

Skipet skal brukast til forsking i Arktis og Antarktis. Det er utstyrt med topp moderne teknologi og har førsteklasses eigenskapar for navigering i is, opplyser Polarinstituttet. Det har allereie vore på fleire forskingstokt i Arktis, og etter dåpen blir kursen sett mot antarktiske farvatn.

Norsk Polarinstitutt eig skipet, Havforskingsinstituttet står for drifta, mens UiT Noregs arktiske universitet er største brukar.

