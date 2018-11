Hareide: – Vi skal gå vidare saman

innenriks

– Vi har bak oss nokre unike veker i KrF og nokre unike veker i norsk politikk. Vi har kjent på begeistring for KrFs politikk, og kven skulle trudd at eit samla Medie-Noreg valde konseptet KrF minutt for minutt oktober 2018, sa Hareide då han talte til landsmøtet fredag.

– Men dette har også vore krevjande. Det har kosta for dykk. Gode relasjonar har blitt sett på prøve, avstandane har vore opplevd som store. Det som kjennest sårt, må få lækjast, fortsette KrF-leiaren.

Vidare understreka han at han ikkje har eit vondt ord å seie om verken sine nærmaste, nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, eller nokon andre i partiet.

– Uansett skal vi gå vidare saman. Eg er stolt over dykk. Dei har stått i ein storm, og i dag vil eg få seie tusen takk, sa Hareide.

(©NPK)