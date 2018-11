Hareide: – Eg går av dersom eg taper

innenriks

– Det er ikkje rett for partiet at eg held fram dersom ikkje mitt syn vinn fram, sa Hareide.

– Eg har inntil no ikkje svart offentleg på spørsmål om eg fortset som partileiar dersom mitt syn lir nederlag. No er delegatane valde, og det er blitt ein debatt om sak og ikkje person. Det er eg glad for. Vi er samla for å gjere eit retningsval, ikkje eit personval. Men mange har kravd ei avklaring på kva eg gjer om mitt syn ikkje vinn fram, sa Hareide.

– Eg meiner det er naturleg at alle i denne salen er kjent med mine vurderingar. Gode venner. Dette er ingen avskjedstale. Dette landsmøtet er ekstraordinært. Eg håpar fleirtalet vil følgje mitt råd. Eg trur dersom de følgjer mitt råd, så vel de det beste for partiet, for landet. Det handlar om ei ny retning for landet, sa partileiaren.