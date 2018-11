Gult alternativ fekk færrast stemmer på KrF-landsmøtet – dei raude og blå går vidare

innenriks

Forslaget til Hans Kristian Grøvans om «den tredje veg» fall under den første avstemminga med berre 30 stemmer.

84 stemmer gjekk til raudt alternativ, mens 76 stemmer gjekk til blått alternativ. Dei fleste som stemte på Grøvans alternativ, har varsla at dei sekundært vil stemme blått, men det er spenning knytt til om nokon av dei vil byte side.

Ifølgje NRK og TV 2 viser den avstemminga at tre delegatar har gått over til raud side. Partileiar Knut Arild Hareide treng at fem delegatar byter side for å få fleirtal.

Delegatane stemmer no mellom blått og raudt alternativ.