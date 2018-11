Grøvan: KrF må reindyrke opposisjonsrolla

innenriks

– Eg forstår at det er freistande å ta dramatiske grep no. Men vi må ha is i magen, det finst ei anna løysing, sa Grøvan frå talarstolen.

Han meiner at årsaka til KrFs fallande oppslutning ikkje har vore at partiet står utanfor regjering.

– Utfordringane blir ikkje løyst ved å velje å gå i regjering for ein kvar pris. Vår utfordring har vore at samarbeidsdiskusjonen har stått i vegen, sa han.

– Vi må skape merksemd om våre løysingar og våre politiske saker. Derfor må vi ta ein langt meir offensiv opposisjonsrolle.

Grøvan viste til at verken eit samarbeid med Ap og Sp eller eit samarbeid med den borgarlege regjeringa vil vere i tråd med «veljarløftet» partiet gav før valet i fjor.

