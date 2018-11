To svindeltiltalte nordmenn arrestert i Emirata

innenriks

Ifølgje Økokrim blei dei to mennene arrestert i Dubai for éin månad sidan, og sat i fengsel eit par dagar før dei så blei lauslatne, skriv Fædrelandsvennen.

Dei blei lauslatne med restriksjonar slik at dei ikkje kan forlate landet og no vil norske styresmakter få dei utlevert, trass i at Noreg ikkje har nokon utleveringsavtale med Emirata.

Dei to mennene, som begge er frå Kristiansand, er høvesvis 66 og 69 år gamle. Dei er tiltalte for å ha unndratt til saman 35 millionar kroner via Skattefunn-ordninga, den største skatteunndraging av sitt slag nokosinne.

Beløpet dei er tiltalt for å ha unndratt fekk dei gjennom ordninga for påstått forskings- og utviklingsarbeid i Dubai. Ordninga er meint å stimulere norske bedrifter til meir forsking og utvikling, og blir gitt i form av skattefrådrag eller rein utbetaling.

Ifølgje Økokrim stifta dei to mennene ei lang rekke selskap registrerte i Kristiansand og søkte om Skattefunn-støtte til it-prosjekt. Desse prosjekta skal ifølgje Økokrim ikkje ha blitt gjennomført.

Dei to mennene møtte ikkje opp i Kristiansand tingrett da saka var oppe for retten i mars i år og dei blei etterlyst internasjonalt. Begge har nekta straffskyld i saka.

