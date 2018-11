TV 2: Hareide går av om han tapar

innenriks

Ifølgje TV 2 kjem opplysningane frå «informert hald».

Det er førebels uklart om Hareide vil kunngjere ein eventuell avgang før debatten på landsmøtet fredag, eller etter at resultatet er klart.

NRK og VG har tidlegare meldt at Hareide skal ha sagt til sentralstyret i KrF at han går av viss han ikkje får viljen sin. Han ville derimot ikkje kommentere leiarframtid torsdag ettermiddag.

– Eg har sagt heile tida at no skal vi gjere vegvalet vårt. Og det er det vi skal ha merksemd og fokus på no. Så eg har ikkje noko kommentar til det, sa Hareide da han kom til landsmøtehotellet på Gardermoen.

Her skal landsstyret i KrF ha eit siste møte før vegvalet skal avgjerast fredag.

Hareide svarte ikkje på spørsmål om han hadde konkludert om han vil trekke seg eller ikkje dersom han får landsmøtefleirtalet mot seg.

KrF-leiaren ønsker eit regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, mens nestleiarane i partiet ønsker å gå inn i regjeringa med Høgre, Venstre og Frp.

Linja til Hareide inneber at Solberg-regjeringa må gå av. Det er derimot stor motstand mot å felle regjeringa i hans eige parti, og den «blå» sida ligg an til å få fleirtal på landsmøtet med i alt 99 mot 90 delegatar.

Nærmare 30 av delegatane ønsker derimot primært å bli verande i opposisjon. Rundt 20 har støtte til eit borgarleg regjeringssamarbeid som andreval.

TV 2 har spurt 17 av desse om dei er villige til å snu for å redde partileiaren. Men ifølgje kartlegginga har Hareide no berre eit magert håp om å berge eit fleirtal for synet sitt på landsmøtet.

(©NPK)