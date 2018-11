Nyinnmelde KrF-arar vil melde seg ut ved høgresving

innenriks

– Det viktigaste for meg er at KrF ikkje går i regjering med Frp. Dersom det skjer, er medlemskapen definitivt over for mitt vedkommande, seier Anne-Marie Helland til Vårt Land.

Helland var inntil nyleg generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og er éin av dei 2.600 som har meldt seg inn i KrF etter at partileiar Knut Arild Hareide i sin landsstyretale 28. september sa at han ville ta partiet inn i regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

– Det handlar ikkje berre om vegvalet, men også visjonen for det samfunnet han ønsker å bidra til. For meg er det openbert at ein bør trekke partiet mot venstre for å byggje eit samfunn som tar vare på dei svakaste, seier Helland.

Også Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM, melde seg inn i partiet etter Hareides tale. Han seier at dersom landsmøtet fredag opnar for regjeringssamarbeid med Frp, vil medlemskapen hans stogge allereie laurdag.

Eivind Fremstad, leiar av Nordre Aker KrF i Oslo, har opplevd ein medlemsvekst på nesten 50 nye medlemmer. Han har ringt dei nye medlemmene og seier det er ein klar Hareide-støtte blant desse.

– Over 90 prosent av dei eg har snakket med, støttar Hareide. Desse har også sterke antipatiar mot Frp, fortel Fremstad.

