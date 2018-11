Miljødirektoratet meiner Brevik eignar seg for deponi av farleg avfall

innenriks

Miljødirektoratet har vurdert både fjellhallane i Brevik og fjellhallen i Raudsand i Nesset kommune som alternativ til Langøya-deponiet i Holmestrandsfjorden når det er fylt opp om få år. Det er berre Brevik-alternativet som får grønt lys.

– Fjellhallene i Brevik er godt eigna som lokalitet for etablering av eit deponi for uorganisk, farleg avfall ut frå ei vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, opplyser direktoratet.

Eigna teknologi

Det blir peika på at selskapet Noah AS har ein teknologi som er godt dokumentert og testa ut, og som dei reknar som eigna for behandling av dei typane organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for. Det føreset likevel at spørsmålet om betydinga av ein sjeldan lavart og forholdet til vassforskrifta blir avklarte.

Miljødirektoratet har ikkje fått nok informasjon om dei geologiske, hydrologiske og geotekniske forholda til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallen i Raudsand vil vere eigna for etablering av eit deponi for uorganisk, farleg avfall. Det blir også vist til at det ikkje er godt nok dokumentert at teknologien som blir foreslått nytta i Raudsand, er eigna for å behandle dei spesifikke avfallstypane.

Dårleg tid

Miljødirektoratet meiner det vil vere mogleg å etablere anlegget i Brevik før deponiet på Langøya er fullt i 2022, men medgir at tida er «svært knapp».

– Noah har også moglegheit til å strekke mottakskapasiteten for eksisterande deponi fram til 2024, for å legge til rette for deponering i Brevik, understrekar direktoratet.

Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet vurdert og samanlikna konsekvensutgreiingane av dei to alternative deponistadane. Direktoratet understrekar at dei ikkje skal gi noka anbefaling av kva alternativ som eventuelt skal veljast.

(©NPK)