Framleis fall i salet av dieselbilar

innenriks

I alt blei det registrert 817 færre nye personbilar, ein nedgang på 6,6 prosent frå same periode i fjor, melder Opplysningsrådet for Veitrafikken. Av i alt 11.655 nye personbilar var 4.501 nullutsleppsbilar, noko som utgjer 38,6 prosent av totalen. I tillegg blei det bruktimportert 1.094 bilar med nullutslepp.

Færre hybridar

Hybridbilar hadde ein marknadsdel på 28,3 prosent. Dette er betydeleg færre målt mot same periode i fjor, da marknadsdelen låg på heile 35,8 prosent.

Både bensinbilar og dieselbilar fell markant på oversikta. Av nybilsalet i oktober utgjorde bensinbilar ein del på 18,7 prosent, ned frå 22,9 prosent i oktober i fjor. Tala for salet av dieselbilar er enda tydelegare i fall og gjekk frå ein del på 19,9 prosent i oktober i fjor til 14,2 prosent i år.

Meir CO2-utslepp

Dei nye bilane hadde i gjennomsnitt CO2-utslepp på 63 gram per kilometer, ein nedgang på 16 gram per kilometer frå oktober i fjor.

Bensinbilar eller hybridar med bensinmotor hadde i snitt utslepp på 94 gram CO2 per kilometer. Dieselbilar eller ladbare hybridbilar med dieselmotor slapp i gjennomsnitt ut 134 gram CO2 per kilometer.

For begge dei siste kategoriane ligg CO2-utsleppa høgare enn for same periode i fjor.

(©NPK)