Foreldra til Djabrail varslar erstatningskrav

Advokat Jan Inge Thesen opplyser til NRK at han jobbar med å utarbeide kravet på vegner av foreldra.

Djabrail døydde etter at sjukehuset forveksla to sprøyter og sette feil sprøyte i hjernen på 6-åringen, som blei behandla for kreft. I oktober fekk Helse Bergen ei bot på 1,5 millionar kroner på grunn av saka.

Torsdag morgon skreiv NRK at feilbehandlinga kunne vore unngått viss barneklinikken på Haukeland hadde hatt same rutinar som kreftavdelinga.

Bistandsadvokaten til familien reagerer sterkt på opplysningane, og omtaler det som «skremmande og tragisk».

– Dei opplysningane NRK har skaffa, vil definitivt vere av veldig stor betydning for erstatningskravet vårt. Når sjukehuset har endra rutinar på ein annan avdeling etter ei liknande hending, og sidan blitt oppfordra av WHO til å endre rutinar, utan å gjere det på barneklinikken, er det såpass alvorleg at det har stor betydning for erstatningsutmålinga, meiner Thesen.

Administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, seier varselet om erstatningskrav ikkje kjem uventa. Han vil førebels ikkje kommentere kravet.

