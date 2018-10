Tenåring død etter knivstikking på Vinstra

innenriks

– Politiet fekk onsdag ettermiddag klokka 15.54 melding om knivstikking på Vinstra. Ein mindreårig person er stadfesta omkommen. Politiet har kontroll på ein mindreårig gjerningsperson. Kriseteamet i Vinstra kommune er varsla om det som skjedde, opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

I tillegg er ein vaksen person er skadd. Denne personen er ikkje livstruande skadd og er frakta til Lillehammer sjukehus med eit kutt i beinet, opplyser politiet.

Arrestert utandørs

Ifølgje Gudbrandsdølen Dagningen skjedde knivstikkinga i eit bustadfelt i Sorperoa på Vinstra. Politiet rykte ut da dei fekk melding om at to personar var blitt stukne med kniv. Like før klokka 17 blei det opplyst at den eine var stadfesta død.

– Vi veit førebels veldig lite, og det er uklart kva som har skjedd og kva for ein relasjon det er mellom dei involverte. Sikta blei arrestert utandørs, og vi meiner vi har arrestert riktig person, seier politiadvokat Trine Hanssen til NTB.

– Både den drepne og sikta er mindreårige, begge er over 15 år. På grunn av alderen er barnevernet rutinemessig kopla inn i saka, seier ho.

Både drapsofferet og den sikta er norske statsborgarar, og ingen av dei er kjende av politiet frå tidlegare, seier Hanssen til NRK.

Håper på avhøyr onsdag kveld

Det er ikkje kjent om den sikta erkjenner straffskyld eller om vedkommande har knytt seg til knivangrepet på nokon måte. Motivet for drapet er ikkje kjent.

– Det er litt for tidleg å seie noko om. Vedkommande vil bli formelt avhøyrt etter kvart, så vi må komme tilbake til korleis sikta stiller seg til siktinga. Det er førebels for tidleg å seie når sikta vil bli avhøyrt, seier Hanssen.

Den arresterte har fått oppnemnd advokat Lorentz Stavrum som forsvarar.

– Eg har ikkje snakka med vedkommande ennå. Eg har vore i kontakt med politiet og forstår at det førebels er såpass hektisk at eg må vente på til det er naturleg at eg får sleppe til. Men eg ventar på å få ein samtale med vedkommande, og håper det vil skje i kveld, seier Stavrum til NTB.

Kan ha prøvd å bryte seg inn

Den skadde personen kan ha blitt angripen i samband med at vedkommande prøvde å avverje hendinga, seier operasjonsleiar Pål Andersen til NRK. Det ønsker ikkje politiadvokat Trine Hanssen å spekulere på.

– Det einaste eg kan stadfeste, er at vedkommande ikkje er livstruande skadd, seier Hanssen.

Det var eit vitne som melde frå om knivstikkinga, men Hanssen ønsker ikkje å seie noko om det var fleire vitne til drapet enn personen som ligg skadd på sjukehus. Hanssen seier til VG at politiet har kontroll på det dei meiner er drapsvåpenet.

Politiet har bedt om bistand frå Kripos i etterforskinga.

Tre familiar berørt

Politiet vil heller ikkje seie noko om relasjonen mellom dei involverte, men ifølgje ordførar Rune Støstad er tre familiar berørte.

– Det er tre familiar som er berørte. Vi har sett krisestab, som er samla no. Vi starta det psykososiale teamet for å gi støtte til dei som treng det, seier Støstad til NRK.

– Det er ein djupt tragisk sak som rammar oss veldig hardt. Her kjenner alle kvarandre, og dette kjem til å bli ei vanskeleg sak for eit lite lokalsamfunn som vårt, seier Støstad.

Halloween-stopp

Kommunen har sett krisestab på Vinstra vidaregåande skule, som vil vere open onsdag kveld. Det er også oppretta ein pårørandetelefon.

– Vi oppfordrar ungdommen på Vinstra til å stoppe all aktiviteten no som omhandlar halloween, seier ordførar Rune Støstad til VG.

Politiet jobba onsdag ettermiddag og kveld med å varsle alle pårørande.