Stortingsfleirtal sikra veteranar ankerett

Utanriks- og forsvarskomiteen gav si innstilling i saka onsdag.

Leiar og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes i Raudt har reagert kraftig på at veteranar som er blitt påført skader i utanlandsoperasjonar etter 1. januar 2010, har blitt fråteke ankerett i erstatningssaker. Det skjedde da den nye forsvarsloven tredde i kraft i 2017.

– Med innstillinga i dag har vi lykkast med å få fleirtal for å reversere dette alvorlege feilgrepet. Det er ein viktig siger i kampen for ei verdig behandling av veteranane, seier Moxnes til NTB.

I forslaget hans blir regjeringa bedt om å legge fram eit forslag for Stortinget om endring av forsvarsloven.

Moxnes meiner eit skilje mellom skader som er påført før og etter 1. januar 2010, er urimeleg. Han er også glad for at fleirtalet i utanriks- og forsvarskomiteen har avvist forslaget frå forsvarsministeren om at Finansklagenemnda skal vere ankeinstans.

– Dei alvorlege psykiske seinskadane som mange veteranar slit med, krev ein heilt annan fagkompetanse enn den Finansklagenemnda har, seier Moxnes.

