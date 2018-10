Politiet etterforskar demonstrasjon mot bystyremøte i Stavanger

innenriks

Ein av demonstrantane tok over talarstolen i bystyresalen då om lag 50 bommotstandarar gjekk inn under møtet i bystyret i Stavanger måndag, skriv Stavanger Aftenblad. Trass i at ordførar Christine Sagen Helgø (H) og ein vekter bad aksjonisten Jan Ove Sikveland om å gå ned frå talarstolen, vart han ståande.

– Vi vil etterforske om dette er straffbar ordensforstyrring, seier politimeister Hans Vik i Sørvest politidistrikt til avisa.

Ordføraren uttalte tysdag at ho ville vurdere å melde forholdet, som ho meiner var totalt uakseptabelt.

– Ingen kan gå inn i eit bystyremøte, som er det øvste demokratiske møtet i byen, og ta ordet utan vidare. Eg har vore med i politikken sidan 1999 og har aldri opplevd noko liknande, sa Sagen Helgø.

