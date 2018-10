PFU skryter av E24 for dekninga av Andresen-tilsetjing i Innovasjon Noreg

innenriks

Snarare tvert imot gav fleire av medlemmene i Pressens Faglige Utvalg (PFU) E24 skryt for å ha sett søkelyset på kva som skjedde da Ferd-arving Katharina Andresen fekk ei deltidsstilling i HR-avdelinga i Innovasjon Noreg. Det er «kjempeviktig» at lesarane får innblikk i slike prosessar, spesielt når dei forgår på ein annan måte enn normalt, synest eitt av medlemmene.

Det er ikkje dokumentert substansielle feil i dekninga til E24, sjølv om utvalet peikar på enkelte upresise og ubetydelege småfeil i artiklane om jobbtilbodet til Andresen og tilsetjinga av Yvonne Fosser som HR-direktør i Innovasjon Noreg.

– Konklusjonen er at E24 ikkje har brote god presseskikk, konkluderte nestleiar Anne Weider Aasen etter ein kort runde der PFU-medlemmene fekk gi uttrykk for kva dei meinte.

Innovasjon Noreg har i klagen til utvalet peikt på det organisasjonen meiner er fleire faktiske feil, tendensiøs framstilling av sakene og at framstillinga av Innovasjon Noreg-sjef Anita Krohn Traaseth og Yvonne Fosser som venninner før tilsetjinga av Fosser er feil.

I svaret på klagen peikar PFU på at E24 har hatt ei rekke kjelder – munnlege, skriftlege, anonyme og opne – og at nettstaden gir lesaren moglegheiter til å vurdere kjeldene og opplysningane dei kjem med. Utvalet meiner også at venninne-karakteristikken er akseptabel, fordi E24 grunngav karakteristikken, slik at lesaren kan gjere ei eiga vurdering.

