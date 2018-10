PFU: Fiskeribladet hadde ikkje dekning for påstandar om Sandberg og Letnes

innenriks

Utvalet konkluderte onsdag med at magasinet braut med Ver varsam-plakatens punkt 3.2 og 4.1 – som omhandlar kjeldeval og korrekte opplysningar, og saklegheit og omtanke i presentasjonen av ei sak. Det første punktet omhandla saka der magasinet slo fast at Sandberg og Letnes budde saman i regjeringsbustaden, det andre brotet gjeld PSTs påståtte reaksjon på ein SMS frå Sandberg til redaktøren i Fiskeribladet.

Dermed har dottera til Per Sandberg, Charlotte Kjær Sandberg, vunne fram med sin klage mot Fiskeribladet.

Bladet skreiv i ein tidleg artikkel at Letnes hadde flytta inn hos Sandberg, og framstilte det i ei seinare artikkel slik at Politiets tryggingsteneste (PST) hadde anbefalt redaktøren av bladet å melde den dåverande fiskarministeren etter SMS-en.

Pressens Faglege Utval konkluderte etter noko drøfting med å felle bladet for brot på punkt 3.2 – for dårleg kjeldegrunnlag – for opplysninga om at Sandberg og Letnes var sambuarar, og for brot på 4.1 – ikkje dekning for påstand – for påstanden om at PST hadde anbefalt å melde Sandberg.

På dette siste punktet, kom det raskt fram etter avklaring frå PST at oppfordringa ikkje var konkret knytt til Sandberg-saka, men ei generell oppfordring, som kan bli gitt alle, at ein bør gå til politiet dersom ein føler seg trua.

