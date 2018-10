Ny leiar i YS

innenriks

Den nyvalde leiartrioen er klare på at det ventar store oppgåver i åra framover.

– Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påverke arbeidsdagen til våre medlemmer. Menneske skal løyse nye oppgåver. Då blir det avgjerande at arbeidstakarane blir sette i stand til å utføre desse, seier Kollerud ifølgje ei pressemelding frå YS. Han tar over leiarvervet frå Jorunn Berland, som i juli varsla at ho gav seg etter fem år.

YS er ei fagforeining med drygt 218.000 medlemmer, fordelt på 13 forskjellige forbund.

(©NPK)