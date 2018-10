Mindreårig død etter knivstikking på Vinstra

innenriks

– Politiet fekk onsdag ettermiddag klokka 15.54 melding om knivstikking på Vinstra. Ein mindreårig person er stadfesta omkommen, mens ein voksen person er skadd. Den skadde personen er ikkje livstruande skadd og er frakta til Lillehammer sjukehus. Politiet har kontroll på ein mindreårig gjerningsperson. Kriseteamet i Vinstra kommune er varsla om det som skjedde, opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

Den skadde personen har eit kutt i beinet og er sendt til sjukehuset på Lillehammer, skriv Gudbrandsdølen Dagningen.

Kan ha prøvd å avverje

Ifølgje avisa har knivstikkinga skjedd i eit bustadfelt i Sorperoa. Politiet rykte ut da dei fekk melding om at to personar var blitt knivstukne. Like før klokka 17 blei det opplyst at den eine var stadfesta død.

– Den arresterte personen blei tatt utandørs rett ved avdøde, seier operasjonsleiar Pål Andersen til NRK.

– Vedkommande som har fått knivskadar, kan ha fått det i samband med at vedkommande prøvde å avverje hendinga, seier operasjonsleiaren.

Alderen til den mistenkte gjerningspersonen og personen som døydde, er ikkje kjent.

– Både avdøde og den mistenkte gjerningspersonen er i tenåra, seier politiadvokat Trine Hanssen til Aftenposten.

Krisestab i kommunen

Ordførar Rune Støstad i Nord-Fron kommune seier til NRK at det er sett krisestab i kommunen. Politiet vil ikkje seie noko om relasjonen mellom dei involverte, men ifølgje ordføraren er tre familiar berørt.

– Tre familiar er berørt. Vi har sett krisestab, som er samla no. Vi starta det psykososiale teamet for å gi støtte til dei som trenger det, seier Støstad til kanalen.

– Det er ein djupt tragisk sak som rammar oss veldig hardt. Her kjenner alle kvarandre, og dette kjem til å bli ei vanskeleg sak for eit lite lokalsamfunn som vårt, seier Støstad.

Politiet opplyser at dei er i ferd med å varsle alle pårørande.