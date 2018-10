Historisk mykje kjøtt på lager

innenriks

Det er fire gonger så mykje kjøtt på lager no som på same tid i fjor, skriv Nationen.

– Eg vil ikkje seie at situasjonen er dramatisk, men det er historisk høge lagertal, seier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarknad til avisa.

Lageret av svinekjøtt har vore på over 6.000 tonn sidan byrjinga av august. Lageret av sau- og lammekjøtt er no på rundt 2.200 tonn, som er 1.000 tonn meir enn i slutten av juli. Reguleringslageret for storfekjøtt var tomt i midten av juni, men har auka og er no på like under 2.000 tonn.

