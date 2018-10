– For strengt på utlendingsinternatet på Trandum

innenriks

Fleire tusen personar utan lovleg opphald blir kvart år halde innesperra på Politiets utlendingseining på Trandum før dei blir sende ut av Noreg med tvang, melder NRK. Norges Røde Kors har fått utarbeidd ein rapport av den sveitsisk baserte organisasjonen Global Detention Project som arbeider spesielt med menneskerettane for migrantar og flyktningar.

Konklusjonen i rapporten viser at nokon andre enn politiet bør drifte internatet på Trandum, meiner Røde Kors. Samanlikna med Sverige, Frankrike, Sveits og Tyskland er praksisen på Trandum strengare og meir prega av uniformert politi og bruk av maktmiddel. På internatet blir det brukt sikkerheitsceller, og dei tilsette er utstyrt med batongar, handjern og peparspray.

– Vi ønsker at Trandum ikkje lenger skal stå fram som eit fengsel, og då trur vi det viktigaste vil vere at nokon andre enn politiet driv staden. Vi peikar då på UDI og trur at det kan vere eit godt val, seier generalsekretær Bernt Apeland til NRK.

I 2017 var fleire enn 3.000 menneske internert på Trandum. 40 prosent av desse var internert mellom eitt og tre døgn, mens 30 prosent var internert i fire døgn eller meir. Om lag 40 prosent var pålagt ein straffereaksjon.

– Det skaper utfordringar for val av sikkerheitsnivå. Alle har til felles at dei ikkje har lovleg opphald i Noreg og at dei skal uttransporterast frå landet med tvang, seier leiar Kristina Lægreid ved internatet til NRK.

