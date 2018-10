Riksrevisjonen krev meir tilsyn av friskulane

innenriks

I riksrevisjons- og kontrollrapporten for 2017 kallar Riksrevisjonen det for «kritikkverdig» at eit vesentleg tal skular der Udir har vurdert at det er høg risiko for økonomiske feil, ikkje blir følgt opp, skriv Dagsavisen.

Ved så mange som 91 av 116 skular der ein har rekna med at det er høg risiko for at statstilskotet ikkje kjem elevane til gode, er det ifølgje Riksrevisjonen ikkje ført tilsyn.

Norske friskular får til saman i overkant 4,3 milliardar kroner kvart år.

Udir vil ikkje overfor Dagsavisen svare på kritikken frå Riksrevisjonen, men viser til Kunnskapsdepartementet.

– Vurderinga til Utdanningsdirektoratet er at det er høg risiko for brot på regelverket ved 55 friskular. Direktoratet har ført tilsyn med om lag halvparten av desse, i tillegg til at dei har kontrollert årsrekneskapa til alle skulane. Minner om at det også er avdekt regelbrot ved rundt 80 prosent av tilsyna ved offentlege skular, seier statssekretær Atle Simonsen (Frp), som seier han er ueinig i tala til Riksrevisjonen.

Som NTB tidlegare har omtalt, var det berre tre friskular der det ikkje vart avdekt regelbrot under Udirs tilsyn tidlegare i år. Direktoratet førte tilsyn ved 55 av i alt 351 skular som var i drift i 2017.

