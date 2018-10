Rapport: Store forskjellar i leseferdigheiter i Noreg

innenriks

Land som Latvia, Spania og Finland gjer det klart betre.

Dette kjem fram i UNICEFs forskingsrapport An Unfair Start: Inequality in Children's Education in Rich Countries. Den rangerer 41 medlemsland i EU og OECD når det gjeld grad av ulikskap i barnehage, barneskule og ungdomsskule. Hensikta er å undersøkje samanhengen mellom prestasjonane til barn og faktorar som yrket til foreldra, innvandrarbakgrunn, kjønn og eigenskapane til skulen.

Rapporten konkluderer med at det ikkje er nokon samanheng mellom kor rikt eit land er innanfor OECD-området og deira plass i rangeringar når ein ser på ulikskap.

Forskjellane i leseferdigheitene i Noreg aukar med alderen på elevane. Forskingsrapporten viser at Noreg fell frå 7.-plass i leseferdigheiter på barneskulen til 20.-plass siste året på ungdomsskulen. Jenter har betre resultat på leseprøvar enn gutar i alle land. I Noreg er det likevel eit større gap i leseferdigheiter mellom gutar og jenter enn i mange andre land. Her hamnar Noreg på 24.-plass og er slått av både Sverige, Danmark og Polen.

Det er vidare stor forskjell mellom leseferdigheitene til majoritetsbefolkninga og førstegenerasjonsinnvandrarar, men forskjellen mellom gruppene er mykje mindre i Noreg enn i mange andre OECD-land.

Rapporten viser til at for barn i Noreg er yrkesbakgrunnen til foreldra mindre viktig for deira evne til å lære å lese enn i dei fleste andre land.

(©NPK)