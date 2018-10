Norsk studie fann kopling mellom etnisitet og fedme hos barn

innenriks

Det viser ein ny norsk studie der 823 friske gravide kvinner i Groruddalen og 570 barn er følgt. 59 prosent av kvinnene hadde etnisk minoritetsbakgrunn.

I studien fann forskarane overvekt hos 13 prosent av barna med europeisk bakgrunn, og blant 22 prosent hos barn med bakgrunn frå Midtausten eller Nord-Afrika, skriv Dagens Medisin.

Samtidig fann ein at 26 prosent av barna med sørasiatisk bakgrunn var tynne, mot rundt 10 prosent av barna med europeisk bakgrunn.

– Vi har justert for ulike faktorar, blant anna svangerskapsdiabetes, mors kroppsmasseindeks, alder, utdanningsnivå, kosthald og fysisk aktivitet og fødselsvekt. Vi finn at dette er reelle etniske forskjellar, og det handlar ikkje berre om vekta til mor, seier Ingun Toftemo til Dagens Medisin.

Ho er fastlege på Lillehammer, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO) og førsteforfattar av studien som nyleg vart publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

– Helsepersonell bør vere meir merksame på vekstutviklinga hos barn med minoritetsbakgrunn, seier Toftemo, som er førsteforfattar av studien.

– Det er mykje lettare å førebyggje overvekt hos barn enn å behandle overvekt hos vaksne. Vi veit frå før at personar frå etnisk minoritetar har høgare risiko for type 2-diabetes og hjarte- og karsjukdom. Desse funna tyder på at ein bør inn tidlegare for å fremme god helse i minoritetsbefolkninga, seier Toftemo.

