Noreg beste land i Norden for ateistar

innenriks

Undersøkinga er gjort av den internasjonale humanetiske unionen IHEU og omfattar 196 land. Organisasjonane leverer kvart år ein tilstandsrapport til FN, men dette er første gong dei publiserer ei rangering, skriv dei på sine nettsider.

Belgia, Nederland og Taiwan deler førsteplassen over kvar det er best å vere ateist. På botnen av lista finn ein Afghanistan, Iran og Saudi-Arabia.

Årsaka til at dei tre landa hamnar på botn er at dei blant anna stort sett byggjer lovene i landet på religion, og at kritikk eller fornekting av religionen er forbode og kan føre til dødsstraff.

Blant dei nordiske landa er Noreg på topp, med sin 8.-plass, og Sverige er like bak på ein 11.-plass. Island er på plass nummer 60, mens Danmark og Finland er lenger ned.

Årsaka til at våre naboar i aust og i sør er langt nede på lista er dels på grunn av privilegia til den danske statskyrkja og Finlands blasfemilov. Dei er på høvesvis 119.-plass og 128.-plass.

Rangeringa er basert på grunnlova og regjering i landet, utdanning og rettar for barn, samfunnet og eventuelle religiøse domstolar og religionsfridom.

(©NPK)