No treng Hareide eit mirakel

innenriks

Den eine av to moglegheiter Knut Arild Hareide har igjen for å skaffe seg fleirtal for eit regjeringssamarbeid med Ap og Sp, er dersom Østfold KrF tysdag kastar sin eigen blå fylkesleiar Brynjar Høidebraaten, vrakar begge nestleiarane og gjer resten av delegasjonen raud, skriv VG.

Det ville vore oppsiktsvekkjande om det skjedde, for når Østfold KrF tysdag skal velje sine åtte delegatar, er det venta at høgresida vil vere i klart fleirtal.

Eitt håp

Hareides siste håp er derfor at fleire delegatar som på årsmøta har stemt blått, snur og stemmer raudt på landsmøtet fredag 2. november. På landsmøtet trengst det 96 delegatar av totalt 190 for å vinne. Ingen av delegatane har bunde mandat, og dersom det blir ei skriftleg og hemmeleg avstemming, er ingenting avgjort før det skjebnesvangre landsmøtet fredag.

Blå side, som ønsker sonderingar med Erna Solbergs regjering, leier med 95 delegatar før det siste fylkesårsmøtet på Jeløya tysdag kveld. Høgresida er dermed berre éin delegat unna fleirtal. Raud side har så langt 87 delegatar.

Ope

Måndag valde Akershus, Vestfold og Oslo KrF i alt 23 delegatar til landsmøtet. Det enda med elleve delegatar til Hareide og tolv delegatar til høgresida, som blir fronta av nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad sa etter at siste delegat var avgjort tysdag kveld at det gjekk over all forventning, og at han trur KrF-arar er stolte over kva partiet har fått til med Solberg-regjeringa.

Hareide seier at partiet er delt nesten på midten i samarbeidsspørsmålet.

– Vi må vere klar over at dette valet vil vere heilt ope fram til vi har talt opp på landsmøtet i 18-tida fredag, sa Hareide til NTB måndag kveld.

Kjelder nær Hareide sa til NTB måndag kveld at dei no håper å kunne påverke dei delegatane som primært vil stemme for Grøvan-alternativet om å bli verande i opposisjon. Eit fleirtal av desse har sagt dei vil stemme blått om dei blir nøydde til å velje.

(©NPK)