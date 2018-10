Nato-show med «klart bodskap» til utfordrarar

innenriks

– Det vi kommuniserer ut i dag, er veldig god avskrekking, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han avviser kritikken som enkelte har retta mot Nato, om å redusere krig til smaklaus underhaldning med den massive styrkedemonstrasjonen.

– Dette er ikkje eit champagneshow. Det er trente styrkar som viser at dei er i stand til å gjere det dei skal gjere, seier forsvarsministeren.

Var samla på VIP-tribune

Hundrevis av æresgjester frå både inn- og utland var samla på ei VIP-tribune for å sjå den drygt timelange førestillinga. I tillegg var om lag 200 pressefolk på plass.

Frå tribunen fekk dei frammøtte sjå jagarfly manøvrere i lufta, mens stridsvogner rulla inn. Soldatar firte seg ned frå helikopter og storma stranda frå båtar for å tvinge fienden på retrett.

Det heile blei direktesendt ved hjelp av ein avansert fleirkameraproduksjon som NRK stod bak. Ikkje overraskande enda førestillinga med at Nato-styrkane vann.

«Klart bodskap»

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato var blant dei som følgde nysgjerrig med på oppvisninga – sjølve høgdepunktet under Trident Juncture, den store militærøvinga som no er i gang i Noreg.

Øvinga er meint å sende eit «klart bodskap til alle mogleg utfordrarar» om at Nato er i stand til å forsvare alle allierte mot alle truslar, seier Stoltenberg.

Han legg ikkje skjul på at øvinga også er meint å skremme.

– Formålet med Nato er å bevare freden. Men for å gjere det, må vi unngå all uvisse om evna og vilja Nato har til å forsvare kvart eit Nato-land. Det er slik vi hindrar krig og konflikt, og det har Nato lykkast med i 70 år, seier Stoltenberg til NTB.

Tungt amerikansk bidrag

USA stiller med ein betydeleg kontingent i øvinga. Fleire av soldatane var tysdag på plass på Byneset for å vise fram noko av utstyret dei har med seg, deriblant ei stridsvogn, eit pansra personellkøyretøy og ein såkalla Humvee.

– Vi er alle her for å bidra til øvinga. Nokre har allereie vore ute i felt og skal tilbake dit etterpå, seier major Raymond Hunt frå US Marine Corps til NTB.

Han innrømmer at det er noko kjøligare i Noreg enn det amerikanarane er vande med. Dei siste åra har dei operert mest i land som Irak og Afghanistan, påpeiker han.

– Så dette er ein storarta moglegheit for oss til å øve i kaldare vêr og lære frå dei som kjenner det litt betre enn oss, seier han.

Fiktiv fiende

Alt i alt deltar meir enn 50.000 soldatar i Trident Juncture, saman med 65 skip, 250 fly og helikopter, rundt 10.000 køyretøy og tonn på tonn med anna utstyr.

Ifølgje Stoltenberg er det snakk om den største Nato-øvinga sidan den kalde krigen tok slutt.

Scenarioet for militærøvinga er at Noreg blir invadert frå nord av ein fiktiv fiende. Så kjem allierte styrkar Noreg til unnsetning og driv fienden tilbake.

Russland har stempla øvinga som «antirussisk». Men Nato insisterer på at den ikkje er retta mot nokon konkret fiende.

