Med ein oppslutnad på 3,9 prosent (+0,2) er KrF under sperregrensa for åttande gong hos NRK i år, viser målinga Norstat har gjort for kanalen i oktober.

– Eg trur veljarane ventar på om linja mi vinn fram på landsmøtet, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide.

