Alvorlege brot på droneforbodet under Trident Juncture

Både ved Røros og Værnes flyplassar er det observert dronar, noko som blant anna har hindra Forsvarets beredskapshelikopter i å ta av.

– Vi ser svært alvorleg på at det fleire gonger er brukt dronar i forbodsområdet. Det er forbode og kan føre til alvorlege konsekvensar for lovleg lufttrafikk, seier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Han legg til at straffa for brot på flyforbodssoner er bøter og i ytste fall fengsel. Eit eksempel er ein dronepilot som flaug for nær ein flyplass og fekk 20.000 kroner i bot og inndraging av utstyret.

Under øvinga Trident Juncture er det stor aktivitet i luftrommet med om lag 150 fly og fleire enn 60 helikopter. Det er også stor aktivitet i lufta på stader der det vanlegvis ikkje blir floge så mykje. Alle som flyr dronar, skal halde seg orientert om der det ikkje er tillatt å fly.

