Vedum: Solbergs abortutspel grotesk eksempel på spel

– Det verste i politikken er når sakene kjem heilt i bakgrunnen. At alt blir redusert til spel, at standpunkt er til sals, at sjølv djupe, etiske spørsmål er noko ein kan forhandle bort, sa Vedum da han kom inn på politisk spel i talen til Sps landsstyremøte måndag.

– Erna Solbergs (H) utspel om tvillingabort er noko av det mest groteske eksempelet vi har sett på lenge. Det var pinleg, meiner Sp-leiaren.

Samtidig med at KrF diskuterer kven partiet skal samarbeide med, opna Solberg i førre veke for å endre abortloven.

– Vi skal ikkje springe rundt på anbodskonkurranse med politikken vår for å tekkje eit anna parti, sa Vedum.

– Politisk hestehandel

KrF-leiar Knut Arild Hareide har råda partiet til å søke regjeringsmakt saman med Sp og Arbeidarpartiet, mens nestleiaren i KrF ønsker å samarbeide med dagens regjering.

Vedum minte om bakteppet for abortdiskusjonen som no går høgt.

– I Noreg var det ikkje tillatt med tvillingabort i 2013, altså å fjerne det eine fosteret sjølv om begge fostra er i form. No er det tillatt å fjerne det eine fosteret. Det skjedde under Erna Solbergs styre, seier han.

– Vi foreslo at vi skulle vidareføre praksisen med at ein ikkje skulle kunne fjerne berre det eine fosteret. Men Høgre stemte det ned i Stortinget, forslaget frå oss i Sp og KrF. Men no skulle plutseleg Erna Solberg ikkje berre endre på det, men også andre delar av abortloven, i ein politisk hestehandel med KrF.

Måndag ettermiddag mobiliserer tilhengjarar av abortloven til demonstrasjon utanfor Stortinget i Oslo og i Bergen og Stavanger.

– Svarte på utfordring

Høgre-nestleiar og helseminister Bent Høie viser til at Solberg svarte på ei konkret utfordring til både Solberg og Ap-leiar Jonas Gahr Støre frå KrF om abort.

– Erna svarte positivt på at dette var eit spørsmål Høgre kunne forhandle om, seier Høie til NTB.

– Det verkar som om Vedum ikkje klarer å skilje mellom ja og nei i dette spørsmålet. Det overraskar meg, for eg trudde at Sp, som Høgre og KrF, ikkje hadde berøringsangst for desse viktige etiske spørsmåla.

Høie viser til at innskrenka rett til tvilling- eller fleirlingabort er noko Solberg har meint personleg, og at paragraf 2 C i abortloven kan opplevast som diskriminerande for blant anna personar med Downs syndrom.

Ap: Politikken ligg fast

Høgres nestleiar reagerer også på Vedums framstilling av kven som har tillatt tvillingabort.

– Det var den opphavlege abortloven som gjorde det. At Erna Solberg no tar til orde for at den loven kan endres, burde Vedum vore positiv til, seier Høie, som samtidig erkjenner at Høyre stemte nei til Sps forslag i Stortinget.

Ap-leiar Støre svarte dette på abortutfordringa frå KrF.

– Vår politikk ligg fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort, vi er imot å utvide retten utover tolv veker. Vi står ved dagens abortlov.

