Rogaland toppar med flest krefttilfelle i landet

innenriks

Det er Kreftregisterets nye oversikt som viser talet på krefttilfelle dei siste fem åra. I 2017 vart det registrert 33.564 nye kreftdiagnosar, og totalt lever det no fleire enn 270.000 personar i Noreg som har eller har hatt kreft.

Mens Vestfold tidlegare låg på toppen over del krefttilfelle, har fylket no blitt passert av Rogaland. I oljefylket vart det stilt 2.877 nye kreftdiagnosar i 2017. Dette gir ein rate på 802 sjukdomstilfelle per 100.000 innbyggjarar. Vestfold er registrert med ein rate på 797 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

– Vi ser at geografiske variasjonar her til lands i stor grad kjem av livsstilsrelaterte kreftformer med kjente risikofaktorar – for eksempel tarmkreft, lungekreft og føflekkreft. Dette er kreftformer som har ein klar samanheng med korleis vi lever, seier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret til NTB.

Sola brenn

Vestfold har særleg skilt seg ut i statistikken med spesielt mange tilfelle av føflekkreft. Vestfold-menn har ein rate på skyhøge 61,2, mot landsgjennomsnittet på 41,9.

– Eit element her kan vere kombinasjonen av sommar, båtliv og eldre menn som ikkje smør seg før dei kastar skjorta etter ein lang vinter, seier Ursin.

Ho legg til at eldre menn ser ut til å vere dei dårlegaste til å sjekke seg for forandringar i huda og at dei dermed ofte kjem til legen først etter at sjukdommen har nådd eit avansert stadium.

– Blir føflekkreft oppdaga tidleg, er det eigentleg ei enkel liding å kurere, for då fjernar ein kreften med kirurgi og så er ein ferdig med det. Dersom den derimot har spreidd seg, blir behandlinga mykje meir krevjande, seier Ursin.

Eldrebølgja

Kartlegginga Kreftregisteret gjennomfører er viktig for planlegginga helsevesenet må gjere for framtida.

– Vi står på terskelen av ei eldrebølgje, og det vi ser er at det kjem enormt mange krefttilfelle i åra som kjem. Mange menneske i Noreg kjem til å oppleve veldig mykje meir kreft i sin familie og omgangskrets, seier Ursin.

Utviklinga viser at talet på krefttilfelle heng tett saman med alder. Mens det statistisk sett er svært få tilfelle av kreft blant yngre menneske, opptrer kreft langt hyppigare blant eldre frå 70 år og oppover. Eldre har ofte også andre lidingar i tillegg, noko som påverkar behandlinga av sjukdommen.

Matvanar

Dei siste fem åra er det registrert 164.491 nye krefttilfelle i Noreg. Det er fleire menn enn kvinner som får påvist kreft, og det er ein klar overvekt av kjønnsrelaterte kreftformer. 28,4 prosent av påviste tilfelle av kreft blant menn er i prostata. Tilsvarande er det blant kvinner, der 22,3 prosent av alle påviste krefttilfelle er brystkreft.

Dei mest vanlege kreftformene er derimot felles for begge kjønn. Det er kreft i tjukktarm, i lunger og den tidlegare nemnde føflekkreften. Undersøkingar viser at det er faktorar knytt til livsstil som påverkar førekomsten av fleire kreftformer. Mens lungekreft er tett kopla mot røyking, blir tarmkreft sett i samanheng med kosthald og overvekt og mangel på fysisk aktivitet.

– Studiar viser at dei som er best beskytta mot å utvikle tarmkreft, er vegetarianarar som også et fisk. Eit kosthald som i stor grad er plantebasert og rikt på fiber, og som består av lite salt og tilverka kjøtt, har vist seg å virke beskyttande mot tarmkreft, seier Ursin.

(©NPK)