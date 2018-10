KrF-fylkesleiar meiner partiet bør vere i opposisjon utan eit klart fleirtal

innenriks

– Hareide har bedt om mandat til å gå i regjering til høgre eller venstre. Utan eit tydeleg fleirtal har ein ikkje det, seier Dahl til Klassekampen.

Det er berre éi stemme overvekt som skal til for enten eit regjeringssamarbeid med Ap og Sp eller den sitjande regjeringa. Vegvalet blir avgjort på det ekstraordinære landsmøtet fredag.

Fylkesleiaren i Akershus meiner partileiinga må ta stilling til om nokon av alternativa har tilstrekkeleg støtte når voteringa på landsmøtet er over. Dahl støttar parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvans «tredje veg», der KrF ikkje går i regjering, men blir verande i opposisjon som i dag og beheld Erna Solberg (H) som statsminister.

– Har ein ikkje klart mandat bør ein falle ned på Grøvan-alternativet og fortsette i opposisjon, seier fylkesleiaren til avisa.

Både partileiar Knut Arild Hareide og nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er ueinige i dette og meiner landsmøtevedtaket må følgjast.

Etter dei mange fylkesårsmøta i helga er kampen mellom dei to fløyene framleis svært jamn. 163 av 190 landsmøtedelegatar er no klare. Det ser ut til at 72 av delegatane seier ja til eit samarbeid med Ap og Sp, mens 65 delegatar vil starte sonderingar med Høgre, Venstre og Frp. 26 ønsker primært å bli verande i opposisjon. Av desse har 20 høgresida og fem venstresida som sekundærval, mens éin er usikker.

Måndag skal lokallaga i Oslo, Vestfold og Akershus velje sine delegatar. Østfold er sist ut, og har sitt ekstraordinære årsmøte tysdag.

(©NPK)