KrF-delegasjon frå Rogaland blir oppfordra til å sørgje for raud representasjon

innenriks

Fylkesårsmøtet i Rogaland er til no det einaste som ikkje valde ein representativ delegasjon til landsmøtet. 14 av dei 15 delegatane støtter eit regjeringssamarbeid med høgresida, mens dei som vil forhandle med Ap og Sp berre fekk éin delegat. No har KrF-arar som tapte slaget, sendt brev til delegasjonen i håp om endre stemmegivinga til Rogaland på landsmøtet, ifølgje Adresseavisen.

Det er Roar Obrestad, Aud Hersvik Gya, Ole Tom Guse, Sverre Hetland og Jostein O. Waage som har underteikna brevet. Dei peiker på at dei blei nedstemde da dei ville velje ein delegasjon som forholdsmessig speglar fylkesårsmøtets ulike syn i samarbeidsspørsmålet. Dei viser til at delegasjonen ikkje er bundne i stemmegivinga og oppfordrar til at den bidrar til å gjere den meir representativ og sørgje for ytterlegare fire stemmer for samarbeid med Ap og Sp.

– Den beste måten å få det til på, er antakeleg om det blir meldt forfall frå tilstrekkeleg mange blå til at fire raude kjem inn frå varaplass til fast plass i delegasjonen, heiter det i brevet.

Bønn frå Hedmark

Også fylkesleiar i Hedmark KrF, Oluf Maurud, har spurt om at delegatane frå Rogaland kan stemme i tråd med resultatet av avstemminga, i ei tekstmelding til Rogaland-leiar Oddny Helen Turøy. Det skriv Stavanger Aftenblad.

Éin av tre på fylkesårsmøtet i Rogaland stemte for å forhandle med Ap og Sp.

Maurud skriv i tekstmeldinga at han meiner det er betre at mindretalet blir betre representert enn at andre fylkeslag begynner å endre for å «kompensere» det som skjedde i Rogaland KrF. Han skriv vidare at han er opptatt av at sluttresultatet skal oppfattast legitimt.

Turøy seier til avisa at ho ikkje kan påleggje delegatane å stemme annleis enn det dei blei valt på.

– Da måtte vi ha hatt eit nytt fylkesårsmøte som hadde sagt noko annleis. Det kjem vi ikkje til å ha. Delegatane våre er valt på ubundne mandat, men vi har ikkje tatt kontakt med nokon for å høyre om dei vil endre stemmegivinga, seier fylkesleiaren.

Kampen om delegatane

Etter at fylkesårsmøtet i Rogaland valde å sende 15 blå og berre 1 raud delegat, har dei neste fylkesårsmøta valt å sende delegatar som speglar meiningsforskjellane.

Etter dei mange fylkesårsmøta i helga er kampen mellom dei to fløyene framleis svært jamn. 163 av 190 landsmøtedelegatar er no klare. Det ser no ut til at 72 av delegatane seier ja til eit samarbeid med Ap og Sp, mens 65 delegatar vil starte sonderingar med Høyre, Venstre og Frp.

Måndag skal lokallaga i Oslo, Vestfold og Akershus velje delegatane sine. Østfold er sist ut med eit ekstraordinært årsmøte tysdag.

(©NPK)