Jensen: – Ingen planar om å seie opp hytteavtale

Raudt-leiar og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har kravd svar om kva finansministeren konkret har gjort for å kunne slå fast at prisen for leige av hytta samsvarte med marknadsmessige vilkår. Han ville også ha svar på om Jensen har vurdert å seie opp leigeforholdet for å få ro i saka.

– Eg har vore opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og eg har heile tida rekna dette som ein ordinær, privat leigeavtale inngått på marknadsmessige vilkår. Eg har ikkje tenkt å seie opp leigeforholdet, svarer Jensen.

Som svar på kva ho gjorde for å forsikre seg om at hytteavtalen samsvarte marknadspris, viser statsråden til at ho var på synfaring ved hytta både i januar og mars i fjor før ho i april tok ei avgjerd og signerte kontrakten om leige.

– Basert på kjennskapen til marknaden for leige av hytte på åremål med samanliknbar plassering og standard, var vurderinga mi at den tilbodne leiga svarar til gjengs leige, når ein også tar omsyn til den enkle standarden hytta har, og forpliktingar eg tok på meg i leigeforholdet, skriv finansministeren.

– Eg såg derfor ikkje behov for nærmare undersøkingar om dette, skriv Jensen vidare.

Ho skriv også at Andresen tidlegare har fått avslag frå potensielle leigetakarar, og at han også har lånt bort hytta gratis.

– Også utleigar la stor vekt på at ein leigeavtale skulle bli inngått på marknadsmessige vilkår og gjennomførte derfor eigne vurderingar av kva som er gjengs leie for tilsvarande leigeforhold, før tilbodet blei gitt meg, skriv Jensen.

