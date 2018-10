Sjukepleiarstreiken kan bli trappa opp

innenriks

Til saman streikar 55 sjukepleiarar ved ulike bedrifter som utfører oppdrag for helseføretaka.

– Den foreløpige vurderinga er at det nok sannsynlegvis kjem ein opptrapping, men vi veit ikkje når, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet til NTB.

Fredag ettermiddag seier ho at det ikkje har vore noko dialog med motparten NHO Service og Handel.

– Streiken går sin gong. Eg opplever at det er pågangsvilje, stå-på-mot og ein positiv stemning blant dei streikande, seier By.

Fem av dei streikande jobbar ved Haukeland pasienthotell, som fredag ettermiddag må stengje som følgje av streiken, ifølgje NRK. 150 pasientar mistar sengeplassane sine og sjukehuset jobbar på spreng for å finne alternativ.

– Viss vi ikkje finn andre stader å plassere dei sjukaste kreftpasientane som bur på hotellet, kan det vere fare for liv og helse, seier direktør for kreftavdelinga Olav Mella til kanalen.

By i Sykepleierforbundet påpeiker at Eurest, som driver sjukehushotellet, kan søke om dispensasjon for streiken.

– Vi har ikkje mottatt ein einaste søknad om dispensasjon. Vi har apparatet klart for å vurdere eventuelle søknader som kjem inn, seier ho.

