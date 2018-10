SSB: Barn gjer det betre på skulen etter gratis kjernetid i barnehagen

innenriks

Det kjem fram i ein ny SSB-rapport. Forskarane i Statistisk sentralbyrå har sett på barn med innvandrarbakgrunn fødde i perioden 2004–2007 frå bydelar som hadde gratis kjernetid for fire- og femåringar.

I rapporten kjem det i tillegg fram at barn som har hatt gratis kjernetid, i mindre grad er fritatt frå nasjonale prøvar enn barn med innvandrarbakgrunn frå bydelar som ikkje hadde gratis kjernetid. Resultata er særleg positive for gutar og for barn frå familiar der mor ikkje er i lønna arbeid eller frå familiar med låg inntekt.

– Dette viser at barnehage er viktig for minoritetsspråklege barn, og at satsinga på integrering og tidleg innsats i barnehagen verkar. Derfor vil vi utvide ordninga med gratis kjernetid til også å gjelde toåringar frå hausten 2019, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I dag er barnehagebruken blant toåringar med innvandrarbakgrunn lågare enn for andre toåringar. Barn med innvandrarbakgrunn er også overrepresenterte i statistikken for hushald med låg inntekt.

– Med utvidinga av ordninga gir vi endå fleire barn frå familiar med låg inntekt moglegheit til å gå i barnehage. Barna får utvikla språket tidleg, og foreldra får tid dei kan bruke på utdanning eller arbeid. Det vil kunne bidra til auka inntekt og betre levekår for både barnet og familien, seier Sanner.

I 2015 innførte regjeringa ei nasjonal ordning med gratis kjernetid for fire- og femåringar i familiar med låg inntekt. I 2016 vart ordninga utvida til å gjelde treåringar, og frå neste haust blir ordninga ytterlegare utvida.

