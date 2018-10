Hytteeigar dømt for ulovleg bygging

innenriks

I tillegg har ho opparbeidt ein voll og utvida ein kjellar innanfor 100-metersbeltet frå sjøen ved hytta i Grimstad, ifølgje Økokrim.

Fengselsstraffa på vilkår er sett til 45 dagar, mens bota er på 100.000 kroner. Også ein dagleg leiar i eit entreprenørselskap er dømd til same straff.

I dommen frå Aust-Agder tingrett heiter det at fleirtalet i retten «ser svært alvorlig» på handlinga til hytteeigaren og den daglege leiaren, og at begge har «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

To entreprenørselskap er samtidig dømd til bøter på høvesvis 250.000 kroner og 100.000 kroner. Dessutan er eit arkitektfirma pålagt ein bot på 150.000 kroner for falsk forklaring til offentleg styresmakt og brot på plan- og bygningsloven.

