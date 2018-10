Djabrails foreldre meiner lege må stillast til ansvar

innenriks

Advokaten til familien, Jan Inge Thesen, stadfestar overfor NRK at dei formelt har klaga på bortlegginga. Han meiner bevisa til politiet talar for at legen har handla grovt aktlaust.

– Å miste eit barn er noko av det verste som kan ramme ein familie. Dette er ein veldig viktig sak, som det er svært viktig får ei grundig straffesaksbehandling. Vi meiner domstolen må få moglegheita til å ta stilling til spørsmålet om straff, seier han til NRK.

Helse Bergen fekk millionbot etter at seksåringen Djabrail Sulejmanov blei feilbehandla og døydde i september i fjor.

Både sjukehuset, legen og sjukepleiaren som var involvert i behandlinga, har vore under etterforsking. Sykehuset var formelt sikta, mens dei to andre var mistenkt i saka.

Saka mot legen som gav Djabrail feil sprøyte, blei lagt bort «på bevisets stilling», fordi legen ikkje handla grovt aktlaust, ifølgje statsadvokat Benedicte Hordnes.

Nå klager foreldra på dette punktet i påtaleavgjerda. Statsadvokaten har tre månader på seg til å vurdere om bortlegginga skal gjerast om. Seier dei nei, går saka vidare til Riksadvokaten.

