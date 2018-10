Digital vekst, men Schibsteds papiraviser fortset fallet

innenriks

Schibsted Media Group la fram resultatet for tredje kvartal fredag morgon. For publishing åleine var det ein resultatnedgang på heile 14,8 prosent og eit resultatfall på 32 millionar kroner til 186 millionar.

– At vi har lågare inntekter i publishing er inga overrasking, og årsaka er godt kjent for oss alle: print. Sjølv om volumutviklinga på print er noko betre enn venta, fortset kurven å peike nedover. Og det vil den fortsette å gjere i fleire år framover, seier administrerande direktør i Schibsted Media Raoul Grünthal.

Vekst i VG

VG gjer det likevel veldig bra, med ein inntektsvekst på 15 millionar kroner og eit resultat som steig med 8 prosent. God vekst i både digitale annonseinntekter og abonnentar til VG+ er hovudårsaka.

I Sverige fekk Aftonbladet eit overskot på 22 millionar, noko som er mykje svakare enn i fjor. Her har ikkje den digitale utviklinga klart å kompensere for inntektsfallet på papir.

Samtidig fastslår Grünthal at trass i eit lite fall i inntektene for alle abonnementsavisene til mediekonsernet, så auka resultatet med 21 prosent til 75 millionar kroner. Schibsted-avisene har no over 700.000 digitale abonnentar. Veksten har fram til no vore driven av volumauke, men det er venta at denne veksten vil minke noko etter kvart.

– Framover vil vi fokusere meir på å skape verdi for kvar enkelt brukar. Vi trur at våre merkevarer har eit uforløyst potensial når det gjeld å skape og sette saman endå meir skreddarsydde abonnementsløysingar, seier direktøren.

Overskot på 429 millionar

For konsernet som heilskap auka driftsresultat før renter, skatt, avskrivingar og nedskrivingar med 82 millionar kroner til 865 millionar. Inntektene auka med 5 prosent, mens botnlinja – resultat etter skatt – gav eit overskot på 429 millionar kroner.

Schibsted kunngjorde i september at dei skal starte ein prosess med å reorganisere selskapet i to vekstorienterte selskap. Det eine, som førebels er kalla MPI, skal konsentrere seg om internasjonale rubrikkannonsar. Det andre skal omfatte all aktivitet i Noreg, Sverige og Finland – inkludert rubrikktenestene Finn.no, Blocket.se og Tori.fi.

(©NPK)