Barnehagetilsett på tur blei skote på av kråkejeger

innenriks

Politiet fekk melding om hendinga på Holsnøy i Meland kommune i Hordaland like før klokka eitt fredag formiddag, skriv VG.

Mannen som skaut skal ha skote etter kråker med salonggevær. Operasjonsleiar Lars Geitler i Vest politidistrikt seier til VG at det var små marginar, og at kula like gjerne kunne treft foten til den tilsette ved Leiketun barnehage.

Politiet har avhøyrt dei involverte. Det er opp til politijuristar å vurdere eventuelle straffereaksjonar på skotet.

Pedagogisk leiar Marit Jøssang i barnehagen beskriv hendinga som forferdeleg uheldig. Dei tilsette i barnehagen fekk ungane bort med ein gong, og fleire av dei skal ikkje ha fått med seg kva som skjedde.

– Dei vaksne heldt roa og gjorde akkurat det dei skulle. Det gjekk heldigvis bra, men det er jo ikkje noko sånt ein ønsker skal skje, seier Jøssang til VG.

