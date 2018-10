Både Høgre og Ap vil støtte KrFs lærenorm

innenriks

Kommuneorganisasjonen KS uttrykte denne veka uro for mangel på pengar til å fullfinansiere det andre trinnet i lærarnorma.

– Vi vil lytte til KS sitt innspel om å styrke løyvingar knytte til lærarnorma. Vi ønsker å fullføre dette, uansett sideval, seier KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad til Dagens Næringsliv.

Ifølgje KS-direktør Helge Eide manglar det 105 millionar kroner. Mens KrF står midt i striden om vegvalet er begge fløyene det står mellom, opne for å bidra med støtte.

– Dette må det gå an å finne ei løysing på, seier leiar Henrik Asheim (H) i Stortingets finanskomité.

– Meir pengar til kommunane burde løyse skulesaka, skriv finanstalskvinne Rigmor Aasrud (Ap) til DN.

Det andre trinnet går ut på at det frå hausten 2019 skal vere maksimalt 15 elevar per lærar på 1. til 4. trinn og 20 elevar per lærar på 5. til 10. trinn.

(©NPK)